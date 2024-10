Rolls Gracie (à esquerda) vai ser homenageado pela ISBJJA - (Foto: arquivo TATAME)

Rolls Gracie (à esquerda) vai ser homenageado pela ISBJJA (Foto: arquivo TATAME)

Publicado 30/10/2024 08:00 | Atualizado 30/10/2024 16:26

No próximo fim de semana, dias 2 e 3 de novembro, Coimbra, em Portugal, será palco da Eurocup da ISBJJA, principal campeonato já organizado pela entidade e que vai fechar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Para manter o alto padrão na Eurocup, a International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association decidiu homenagear uma lenda da arte suave em sua premiação. Trata-se de Rolls Gracie, um dos grandes representantes da família e que dará nome aos troféus.

Junto à homenagem, fechando o sábado (2), no próprio local do campeonato, a partir das 18h (horário local), o GM Reyson Gracie irá liderar um super seminário. Em entrevista, ele falou sobre a atividade, além de celebrar seu irmão."Ver o nome do Rolls Gracie na premiação da Eurocup reflete a verdadeira importância dele no cenário mundial. O Jiu-Jitsu brasileiro está dividido em duas fases, antes e depois dele. A primeira fase foi boa, porém se manteve no Brasil. Já depois do Rolls, o Jiu-Jitsu começou a se modernizar e aparecer internacionalmente, através de professores que hoje fazem sucesso mundo afora com equipes campeãs", disse Reyson, que completou sobre o seminário:"Pelo que vejo, Portugal está muito bem servido em relação ao BJJ. Vemos grandes equipes atuando em diversos campeonatos na Europa e formando campeões. Além disso, fico muito feliz por voltar para Coimbra, uma cidade de grande importância histórica. Gostaria de agradecer o Oscar Daniotti, meu amigo de longa data, representante na Espanha e também presidente da ISBJJA, e o Rogério Gavazza, vice-presidente da entidade".