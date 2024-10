Chimaev comentou sobre ter quebrado a mandíbula de Whittaker no UFC 308 - (Foto: Reprodução)

Chimaev comentou sobre ter quebrado a mandíbula de Whittaker no UFC 308 (Foto: Reprodução)

Publicado 30/10/2024 19:00

Em uma das lutas mais aguardadas do UFC 308, no último fim de semana, Khamzat Chimaev precisou de menos de quatro minutos para finalizar Robert Whittaker ainda no primeiro round. Mais do que isso, "Borz" quebrou a mandíbula do ex-campeão, que rapidamente bateu em sinal de desistência do confronto. O duelo foi o co-main event em Abu Dhabi (EAU).



Logo após o evento, Whittaker mostrou nas redes sociais como tinha ficado o "estrago" na mandíbula. Em entrevista ao canal do UFC no YouTube, Chimaev disse que sentiu um estalo durante o combate e mandou uma mensagem para "Reaper".