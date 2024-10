Ignacio Ruglio é o presidente do Peñarol - Divulgação/X @OficialCAP

Publicado 31/10/2024 10:00 | Atualizado 31/10/2024 10:04

Rio - Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o presidente Ignácio Ruglio, do Peñarol, voltou a pedir pela liberação dos 21 torcedores presos no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o mandatário voltou a repetir a narrativa falsa de que os uruguaios foram detidos injustamente e cobrou medidas do governo.

"Já ganharam. Agora, devolvam para casa nossos meninos que só se defenderam e estão presos em outro país e longe de suas famílias. Isso precisa ser tema de Estado e de Governo. Soltem os torcedores do Peñarol já", escreveu o presidente do clube uruguaio.

Na véspera da partida contra o Botafogo, a principal organizada do Peñarol se manifestou pedindo pela liberação dos torcedores presos. Além disso, pediu para não atacarem os torcedores do Botafogo. Existia o entendimento que novas brigas poderiam complicar ainda mais a situação dos compatriotas.

O comunicado da organizada reforça a falsa narrativa que está sendo reforçada no Uruguai pela imprensa e pelo Peñarol , de que três organizadas e a polícia se juntaram, sem motivos, para agredir os uruguaios. Na verdade, o cenário de guerra começou após os torcedores do Peñarol saquearem comerciantes na praia do Recreio.

Entenda o caso

Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, no dia 23, torcedores do Peñarol se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes , na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

Momentos antes do início do tumulto, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) que estavam na região foram chamados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial. Após buscas, o aparelho foi localizado com um torcedor e a ocorrência encaminhada à delegacia.

Bombas de efeito moral foram lançadas pelos policiais para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Depois de quase uma hora e meia, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. A demora, inclusive, foi uma das reclamações de cidadãos presentes no entorno.

A partir de então, torcedores começaram a ser rendidos. Um deles passou muito mal e foi levado do sol para a sombra antes de ser atendido pelos bombeiros. Ao todo, mais de 250 pessoas foram detidas e uma pistola foi apreendida. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disse nas redes sociais que "alertou que o local e o modelo iriam trazer esses problemas".