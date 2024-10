Matheus esteve entre os sete lutadores demitidos - (Foto: Reprodução)

Matheus esteve entre os sete lutadores demitidos(Foto: Reprodução)

Publicado 31/10/2024 10:00

O UFC resolveu preparar uma barca de dispensa de lutadores nesta semana. De acordo com a página "UFC Roster Watch", que monitora o vai-e-vem de atletas no plantel do Ultimate, sete nomes não fazem mais parte dos planos da companhia, incluindo três brasileiros.



Entre os nomes do Esquadrão Brasileiro, Matheus Nicolau, que estava em sua segunda passagem pela franquia, foi um dos dispensados. O lutador retornou ao UFC e embalou uma série de quatro vitórias seguidas nos moscas, mas registrou três derrotas seguidas e não resistiu a má fase. Atualmente, o mineiro aparece em décimo lugar no ranking da divisão.