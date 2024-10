O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julho - Reprodução / Fifa

O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julhoReprodução / Fifa

Publicado 31/10/2024 09:50

se isola com o maior número entre os países.

Botafogo confirmou a classificação para a inédita final de Libertadores contra o Atlético-MG. Com dois clubes disputando o título continental, o Brasil garante quatro representantes no Mundial de Clubes , e

máximo dois clubes por país.

Além de Glorioso ou Galo, Flamengo Fluminense e Palmeiras também estão garantidos. O que chama a atenção é que a Fifa, inicialmente, previu no

Entretanto, a única possibilidade de superar esse número seria se mais de dois fossem campeões continentais. O que acabou acontecendo com o domínio brasileiro na Libertadores nos últimos anos.



Por isso, das seis vagas da Conmebol para o Mundial de Clubes de 2025, somente duas ficaram com outros sul-americanos, ambas pelo ranking: River Plate e Boca Juniors.



Países com mais de um representante



Com quatro clubes, o Brasil ultrapassou o México, que terá três das quatro vagas da Concacaf: Pachuca, León e Monterrey.



Além de brasileiros, mexicanos e argentinos, cinco países europeus e os Estados Unidos conseguiram mais de uma vaga no torneio. A Espanha terá Real Madrid e Atlético de Madrid, enquanto a Inglaterra contará com Chelsea e Manchester City, e a Alemanha, com Bayern de Munique e Borussia Dortmund.



Já a Itália tem Inter de Milão e Juventus classificados, assim como Portugal, com Benfica e Porto. E os Estados Unidos contam com o Seattle Sounders e o Inter Miami, que garantiu a vaga como representante do país-sede.



Os 31 classificados para o Mundial de Clubes



- América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil), River Plate, Boca Juniors (Argentina).



- Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea, Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus, Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica, Porto (Portugal).



- Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).



- África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia).



- América do Norte: Seattle Sounders, Inter Miami (Estados Unidos), Pachuca, León, Monterrey (México).



- Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).