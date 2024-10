Moradores após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha - AFP

Publicado 31/10/2024 11:00 | Atualizado 31/10/2024 11:04

Rio - A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) atendeu a solicitação da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, e adiou quatro partidas por conta das enchentes que deixaram 92 mortos na região de Castellón , em Valencia, na Espanha. Além disso, foi decretado um minuto de silêncio em todas as partidas realizadas no país, em memória das vítimas da tragédia.

A cidade de Valencia foi a mais prejudicada por conta das chuvas torrenciais, que deixou dezenas de mortos e pessoas desaparecidas. A Agência Meteorológica Estatal Espanhola declarou alerta vermelho. O estádio Mestalla, que seria o palco do jogo entre Valencia e Real Madrid, no sábado (2), foi disponibilizado como posto de atendimento de emergência e coleta de alimentos e itens essenciais para as vítimas.

Além do jogo entre Valencia e Real Madrid, a RFEF também adiou o duelo entre Villarreal e Rayo Vallecano e mais três partidas da segunda divisão. Confrontos da Copa do Rei envolvendo clubes da região também foram adiados. A tragédia também já causou a suspensão o encontro entre Valencia e Lietkabelis, pela Euroliga de basquete.

Chuvas torrenciais e fortes ventos atingiram o sul e leste da Espanha desde o início da semana, provocando inundações em Valência e na região da Andaluzia. Algumas áreas da Comunidade Valenciana permaneciam sem serviço de telefonia e energia elétrica e e alguns pontos da região estavam inacessíveis devido a estradas inundadas. Os sistemas de transporte ferroviário e aéreo foram gravemente afetados.

Este é o fenômeno meteorológico com o maior número de vítimas na Espanha desde agosto de 1996, quando 86 pessoas morreram durante as chuvas torrenciais que destruíram um camping na província de Huesca. O governo espanhol enviou mais de mil soldados da Unidade Militar de Emergências (UME), especializada em missões de resgate, à Valencia para apoiar os serviços locais.