Com a McLaren MP4/5B, Ayrton Senna foi bicampeão de Fórmula 1 em 1990Slawomir Macczak / AFP

Publicado 30/10/2024 09:46

Fã do piloto brasileiro, o inglês foi o escolhido para fazer parte do grande momento de uma série de homenagens programadas para o GP São Paulo de Fórmula 1, no fim de semana.

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, guiará a McLaren de Ayrton Senna na conquista do bicampeonato de Fórmula 1, em 1990 , o inglês foi o escolhido para fazer parte do grande momento de uma série de homenagens programadas para o GP São Paulo de Fórmula 1, no fim de semana.

No cockpit da McLaren MP4/5B, Hamilton dará uma volta na pista de Interlagos após as atividades oficiais de sábado (2). Isso acontecerá por volta das 17h (de Brasília). A informação é do Grupo Bandeirantes.



O carro icônico dará a volta ao som do "Tema da vitória", que marcou época a cada vitória de um brasileiro na Fórmula 1 e ficou eternizado com o tricampeão.



convocou os torcedores a irem com roupas nas cores verde e amarelo, como parte do grande evento.

A série de homenagens intitulada " Senna Sempre" acontece na temporada em que a morte de Ayrton completou 30 anos, em 1º de maio . A organização da corrida também, como parte do grande evento.

No pódio, os pilotos usarão um boné na cor amarela, relembrando o capacete de Senna. Um troféu no formato de um pneu com detalhes em verde, amarelo e azul também será entregue ao piloto que fizer a pole position, uma das especialidades do tricampeão.



Horários do GP de São Paulo



A próxima etapa da temporada de Fórmula 1 será no Brasil, neste fim de semana. Na sexta-deira (1), haverá uma sessão única de treino livre, às 11h30 (horário de Brasília). Isso porque, às 15h30 haverá a classificação para a corrida sprint, que acontece no sábado (2) às 11h.



Já o treino para a formação do grid de largada do GP de São Paulo será às 15h. E a largada no domingo (3) está programada para as 14h.