Estádio Libertadores da América é a casa do Independiente - Divulgação/Independiente

Publicado 30/10/2024 07:36

Confirmada pela Conmebol em um primeiro momento no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a final da Libertadores pode ter seu palco alterado. De acordo com a "Rádio Mitre", da Argentina, após a eliminação do River Plate para o Atlético-MG, a partida pode ser realizada no Estádio Libertadores da América, do Independiente.

Segundo o veículo argentino, a grande preocupação da entidade sul-americana é com a relação espaço/ocupação. O Monumental consegue receber cerca de 84 mil torcedores, enquanto o Libertadores da América um pouco mais de 40 mil. O Estádio Jorge Luis Hirsch, do Estudiantes, em La Plata, também está no páreo, mas com bem menos força.

O cenário de uma decisão com menos torcedores se confirmou na última terça-feira (29) após a classificação do Galo com o empate em 0 a 0 após o 3 a 0 na ida, no Mineirão. Na outra semifinal, o Botafogo largou vantagem com o 5 a 0 aplicado no Nilton Santos sobre o Peñarol.

A final da Libertadores, ainda que com a possibilidade de um novo palco, segue confirmada para o dia 30 de novembro, na capital da Argentina.