Ex-jogador Casillas é ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola Reprodução/ TNT Sports

Publicado 30/10/2024 09:11

Ídolo do Real Madrid, Iker Casillas foi mais uma personalidade a questionar o Bola de Ouro após a vitória do meia Rodri como o melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024. Para o ex-goleiro, já que Vini Jr não foi o vencedor, o prêmio tinha de ser entregue a Dani Carvajal, também do Real Madrid e campeão da Eurocopa com a seleção espanhola.

"Não me parece coerente. Se tiver que dá-lo a um espanhol, em todo caso terá que dá-lo a Carvajal. Rodri está lesionado há um mês e meio", disse Casillas, em entrevista ao criador de conteúdo Adri Contreras.

"Para mim parece um prêmio absurdo. Não tem critério, não sei quem diabos os escolhe ou quem vota neles, não me importa se depois me explicam quem são os que votam, se eles são os capitães, treinadores de seleções ou o Presidente da Malásia", afirmou.

Vini Jr era tratado como o grande favorito ao prêmio, principalmente por ser um dos destaques e decisivo na última edição da Liga dos Campeões. Além dele, em segundo, e Carvajal, em quarto, o Real Madrid tinha Jude Bellingham, que terminou em terceiro na lista de melhores do mundo.

Rodri foi o terceiro espanhol a ganhar a Bola de Ouro entregue pela revista France Football. Antes, Di Stéfano (1957 e 1959) e Luis Suárez Miramontes (1960) haviam vencido a premiação.