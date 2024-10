John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem participação no Crystal Palace, da Inglaterra - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem participação no Crystal Palace, da InglaterraVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2024 15:34

O Sportsbank, grupo com investidores de Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio, apresentou proposta de 230 milhões de libras (R$ 1,7 bilhão na atual cotação) para comprar as ações de John Textor, dono da SAF do Botafogo, no Crystal Palace, da Inglaterra. As informações são do o "Daily Mail".

A oferta é referente aos 45% de participação do empresário estadunidense no clube do Selhurst Park, que, com isso, passaria a ser avaliado em 500 milhões de libras (R$ 3,7 bilhões). Há outras duas empresas interessadas, mas ainda sem formalização de proposta.

John Textor comprou ações do Crystal Palace, primeiro clube da Eagle Footbll, por 87,5 milhões de libras em 2021. Ele já havia mostrado interesse em vender sua fatia do clube para investir no Everton, também da Premier League, mas o clube de Liverpool foi vendido ao Friedkin Group, fundo de investimentos dos Estados Unidos.

A Eagle Football anunciou um plano de recapitalização para juntar o montante de 1,1 bilhão de dólares (R$ 6,3 bilhões) para entrar na Bolsa de Valores de Nova York. Além do Crystal Palace, a holding também controla Botafogo, RWD Molenbeek, da Bélgica, e o Lyon, da França.