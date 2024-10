Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2024 14:20

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Ávalos, afirmou que vem encontrando dificuldades para se relacionar. Na opinião dela, boa parte dos homens tem dificuldade para lidar com mulheres de personalidade mais forte e também inteligentes.

"Sou uma mulher bonita, inteligente e de caráter forte, e não é qualquer um que aguenta isso. Uma mulher como eu não é para nenhum inútil", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Ainara afirmou que de vez enquanto gosta de fazer a linha "frágil" e que isso atrai alguns homens. Porém, sempre que sua real personalidade se revela, ela encontra problemas.

"Homem sempre quer ser o macho alfa, mas quando se depara com uma mulher com caráter ele se assusta. De vez em quando também gosto de ser a princesa e ser resgatada por um homem forte. Mas quando tenho que me mostrar independente e forte, fico sozinha", concluiu.