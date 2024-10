LeBron James e Bronny juntos na NBA - AFP

Publicado 31/10/2024 13:00 | Atualizado 31/10/2024 13:02

Rio - Bronny James desencantou na NBA. O jovem, de 20 anos, anotou os primeiros pontos da carreira na liga americana de basquete nesta quarta-feira (30), na derrota do Los Angeles Lakers diante do Cleveland Cavaliers por 134 a 110. LeBron James não conseguiu esconder a emoção após ver o filho acertar a primeira cesta como profissional.

"Vê-lo conseguir marcar sua primeira cesta da NBA nesta arena, perto de onde ele cresceu, é um momento inacreditável", disse LeBron James, se referindo à cidade de Cleveland, em Ohio, onde Bronny James nasceu em outubro de 2004.

Foi a segunda partida de Bronny James na NBA. O jovem armador entrou em quadra na estreia contra o Minnesota Timberwolves, quando atuou ao lado do pai pela primeira vez. Ele não saiu do banco contra o Phoenix Suns e Sacramento Kings, e voltou a ser utilizado após três partidas. Ao todo, atuou por cinco minutos e anotou dois pontos contra o Cleveland Cavaliers.

"Foi uma loucura. Muito mais do que esperava, com certeza. Foi um momento legal. Os cantos da torcida realmente me pegaram. Foi um momento especial para mim", afirmou Bronny.

Bronny James nasceu em Cleveland, no dia 6 de outubro de 2004. Na época, LeBron James estava em sua primeira temporada na NBA. O astro do Los Angeles Lakers nasceu em Akron, em Ohio, cerca de 63 km de Cleveland. LeBron defendeu os Cavaliers entre 2003 e 2010 e, depois, entre 2014 e 2018, conquistando um título, um MVP das finais e dois MVP da temporada.

LeBron James se tornou o primeiro atleta da história da NBA a atuar em uma partida ao lado do filho . O astro, de 39 anos, nunca escondeu o desejo de atuar ao lado de Bronny na liga norte-americana de basquete. Na pré-temporada, a dupla atuou junta por quatro minutos em uma partida contra o Phoenix Suns. Já na NBA, a participação durou menos tempo.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 20 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.