Com apenas uma mão, Hulk arranca Deyverson da poltrona do ônibusReprodução de Vídeo

Publicado 31/10/2024 12:21

O Atlético-MG divulgou um vídeo de bastidor, após um treino na Argentina, que mostra Deyverson em seu estado puro. O atacante resolve implicar com Hulk, ao sentar na primeira poltrona do ônibus, onde o companheiro costuma ficar. E ao brincar com Mariano, confunde-se com o nome do personagem da Marvel Deadpool.

"Daqui eu não saio hoje. Duvido ele me tirar hoje. Bunda de tanajura, quem manda aqui sou eu eu. Ele pensa que é da Marvel, que é o Hulk, que é forte. Eu sou aquele... De Paul... De Paul, né?", disse.



O Deyverson até tentou, mas falhou mais uma vez... O lugar do homem ninguém tira!



Ao trocar o nome do antiherói, que no cinema é interpretado pelo ator Ryan Reynolds, com o volante argentino De Paul, Deyverson arrancada gargalhadas.



Minutos depois, Hulk se depara com o companheiro em seu lugar, faz contagem regressiva e depois, com uma mão e extrema facilidade, tira Deyverson de seu lugar e o jogar ao lado de Mariano.



A brincadeira continua, desta vez, o atacante se confunde ainda mais com o nomes de outro personagens da Marvel, ao chamar Mariano de Homem de Pedra, ao invés de Coisa, que faz parte do Quarteto Fantástico.



"A gente é parceiro na Marvel. Você é o Hulk e eu sou o De Paul. E tem o Homem de Pedra (Mariano). É o Trio Fantástico", completa Deyverson.