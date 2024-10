Andreas Pereira em jogo do Fulham contra o Everton - AFP

Publicado 31/10/2024 13:53 | Atualizado 31/10/2024 13:54

Rio - O meia Andreas Pereira, de 28 anos, é um dos principais jogadores do Fulham e vem recebendo oportunidades na seleção brasileira. Com passagens por clubes como Manchester United e Flamengo, o jogador admite estar vivendo o seu melhor momento na carreira.

"Estou colhendo hoje tudo que foi feito nos anos anteriores. Além dessa confiança de voltar à Seleção e fazer gol, me sentir importante no meu clube e na Seleção. Acho que isso tudo ajuda na confiança do jogador e eu estou me sentindo no meu melhor momento", disse em entrevista ao portal "GE".

Apesar da boa fase, Andreas Pereira deseja atuar novamente no futebol brasileiro. Ele defendeu o Flamengo de 2021 a 2022 e apesar das boas atuações, ficou marcada pelo erro individual na final da Libertadores de 2021.

"Sempre sempre tem umas conversas, não fecho nunca as porta aos clubes brasileiros. Mas estou focado aqui no Fulham no momento, sei que tenho mais dois anos de contrato e estou fazendo uma boa temporada. Não posso falar assim "no ano que vem" ou "daqui a dois, três anos", mas com certeza eu quero voltar ao Brasil um dia", afirmou.