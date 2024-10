Késsia Silva é a musa do Nova Iguaçu em novo concurso que participa - Divulgação

Publicado 31/10/2024 13:19

A modelo e influenciadora Késsia Silva é a representante do Nova Iguaçu no Musa do Carioca, em mais uma participação em concursos. Depois de ganhar prêmios como musa do Flamengo, da Internet e do Carnaval, ela explica o motivo de marcar presença em mais um.



"Eu me inscrevi para mostrar o quanto o Rio tem mulheres maravilhosas, assim como eu. É um concurso que veio pra levantar autoestima de muitas mulheres e é um prazer poder participar", afirma.



Essa morena adora malhar, ir para praia, cachoeira, barzinhos, baladas e fazer compras no shopping.



"Tudo que estiver relacionado a viver tô dentro! Curto a vida como se fosse única"



As 12 musas do Carioca irão disputar por meio de votação online e as três melhores serão as finalistas do concurso.