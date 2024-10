Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 30/10/2024 22:20

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, utilizou suas redes sociais para declarar o seu amor ao clube do coração. Por meio do "X", antigo Twitter, a beldade publicou: "A melhor decisão que tomei na vida foi ser do Olímpia".

fotogaleria

A declaração de amor de Milva fez com que seus seguidores fizerem comentários sobre o fato: "Que mulher linda, tem razão no que falou", "Maravilhosa", "Beleza de Mulher", "Nossa amuleto", "Impressionante o seu bom gosto", foram alguns dos comentários.

No último fim de semana, o Olimpia levou a melhor sobre o Cerro Porteño, seu maior rival, e derrotou a equipe adversária por 3 a 0. Milva Ortellado faz bastante sucesso no Paraguai e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram.