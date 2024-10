Savinho foi titular nos dois jogos do Brasil na última data Fifa - Divulgação / Manchester City

Publicado 30/10/2024 19:52

Inglaterra - A poucos dias da convocação da seleção brasileira, Savinho gerou preocupação para Dorival Júnior. Na derrota do Manchester City para Tottenham por 2 a 1, pela Copa da Liga Inglesa, que eliminou a equipe comandada por Guardiola, nesta quarta-feira (30), o atacante se lesionou e deixou o campo de maca e chorando.

Aos 12 minutos da etapa final, após dividida com Udogie, do Tottenham, o brasileiro caiu no gramado com muita dor no tornozelo direito e não conseguindo colocar o pé no chão. Posteriormente, precisou ser substituído, indo às lágrimas ao deixar o jogo.

"Temos que ver se foi só uma pancada ou outra coisa, porque foi no osso. Espero que não seja nada perigoso, mas amanhã veremos", disse Guardiola depois da partida.



Savinho foi titular nos últimos dois duelos da seleção brasileira na data Fifa de outubro. Ele, inclusive, anotou duas assistências na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A lista de convocados para as partidas contra a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente, será divulgada na próxima sexta (1º), às 15h (de Brasília), na sede da CBF.