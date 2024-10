Gerson - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 30/10/2024 13:00

Rio - O técnico Dorival Júnior enviou a lista de pré-convocados da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O trio Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo, foram selecionados pelo treinador e podem aparecer na convocação final, na próxima sexta-feira (1), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Gerson foi convocado para os jogos contra o Chile e o Peru, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em outubro. Fabrício Bruno também já foi convocado outras vezes pelo técnico Dorival Júnior, como para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março, e para substituir Éder Militão, em setembro e outubro.

Já Léo Ortiz pode ser chamado por Dorival Júnior pela primeira vez. O zagueiro já apareceu na lista de pré-convocados em setembro, mas não recebeu oportunidade. Em 2021, ele foi convocado pela primeira vez, na época por Tite, e se tornou o primeiro jogador da história do Bragantino a ser convocado para a seleção brasileira.

Após a convocação, a seleção brasileira realizará a preparação para os jogos em Belém, a partir do dia 11. No dia 14, enfrenta a Venezuela, às 17h (de Brasília), em Maturín. Na sequência, embarca para Salvador, onde enfrenta o Uruguai, dia 19, às 21h45, na Fonte Nova. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias.