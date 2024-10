Pablo Marí em ação pelo Monza - Divulgação / Monza

Pablo Marí em ação pelo MonzaDivulgação / Monza

Publicado 30/10/2024 22:50

Rio - Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, o zagueiro Pablo Marí, de 31 anos, está na lista de reforço do Internacional para a temporada do ano que vem. De acordo com informações do portal "ESPN", o Colorado tem a contratação de um defensor como uma das prioridades para 2025.

Apesar do desejo do clube gaúcho, a negociação não deve ser fácil. O espanhol é titular do Monza, da Itália, e tem contrato até junho de 2026. Na atual temporada, Pablo Marí atuou em 11 partidas pela sua equipe. O zagueiro está fora do Brasil desde 2020.

O Internacional faz excelente campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro e sonha com a classificação para a Libertadores. Semifinalista da competição no ano passado, o Colorado acabou ficando de forma do torneio na edição de 2024.

Pablo Marí surgiu no Mallorca, mas não teve muito destaque no futebol europeu até que chegou ao Flamengo no meio de 2019. Ao lado de Rodrigo Caio formou uma defesa bastante elogiada na histórica temporada em que o clube carioca foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus.

Seu desempenho foi tão bom, que o zagueiro foi negociado já no começo do ano seguinte com o Arsenal, da Inglaterra. Após um bom começo, Marí se lesionou e perdeu espaço em Londres. Em seguida atuou na Udinese, até chega ao Monza em 2022 e se tornar peça importante na sua atual equipe.