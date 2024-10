Vini Jr foi o grande destaque do Real Madrid na última temporada - AFP

Vini Jr foi o grande destaque do Real Madrid na última temporadaAFP

Publicado 30/10/2024 15:26

"Eu falei com ele, escrevemos mensagens. Estava triste, é normal... É complicado quando todo mundo vê que você é o Bola de Ouro e algumas horas antes (do evento) te dizem que não vai ganhar. É um bom menino, vai seguir trabalhando e um dia vai vencer", declarou o centroavante do Al-Ittihad em entrevista ao programa espanhol 'El Chiringuito'.

"Não tenho nada contra o Rodri, é um grande jogador, mas quando eu estou no sofá, assistindo futebol na televisão, poucas vezes vejo alguma coisa que me faz suspirar. E o Vinicius faz isso sempre", completou.

Benzema ganhou a premiação em 2022, quando superou Sadio Mané (2º) e Kevin De Bruyne (3º) no ranking final. Já Vini Jr ficou na segunda posição, atrás de Rodri e à frente de Jude Bellingham.

Revolta de jogadores e personalidades do esporte

A derrota de Vini Jr foi alvo de muitas críticas nos últimos dias. Não só jogadores de futebol, mas também personalidades do esporte desaprovaram a premiação e mostraram apoio ao camisa 7

"O Rodri é um grande jogador, mas ele não é o cara. Não foi a estrela maior na conquista do Manchester City ou da Espanha. O Vini Jr é o cara. Ele encara todo mundo, com a personalidade forte que ele tem. Ele hoje é a voz mais forte no mundo contra o racismo. Ele incomoda, venceu no campo e na vida", ponderou o narrador Galvão Bueno.

Toni Kroos, meia alemão ex-companheiro do brasileiro no Real Madrid, foi um dos primeiros a prestar apoio. Em foto postada com o atacante nas redes sociais, escreveu "o melhor".

Na sequência, Eduardo Camavinga, também do clube merengue, fez postagem mais crítica: "Meu irmão, você é o melhor jogador do mundo e nenhum prêmio pode dizer o contrário".

Éder Militão publicou uma foto dos dois juntos na comemoração do último título da Liga dos Campeões com a legenda: "Você é o melhor e ninguém pode tirar isso de você! É o melhor!". Já Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, publicou longo texto exaltando o parceiro. Lucas Paquetá e a Rainha Marta foram outros que se manifestaram.

Veja o ranking final da Bola de Ouro

1º - Rodri (Manchester City)

2º - Vini Jr (Real Madrid)

3º - Jude Bellingham (Real Madrid)

4º - Dani Carvajal (Real Madrid)

5º - Erling Haaland (Manchester City)

6º - Kylian Mbappé (ex-PSG e atualmente no Real Madrid)

7º - Lautaro Martínez (Inter de Milão)

8º - Lamine Yamal (Barcelona)

9º - Toni Kroos (ex-Real Madrid)

10º - Harry Kane (Bayern de Munique)