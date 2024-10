Rodrygo voltou a treinar e pode ser convocado para novembro - Divulgação / Real Madrid

Publicado 30/10/2024 15:15 | Atualizado 30/10/2024 15:16

Após sofrer uma lesão muscular na última semana durante a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, por 5 a 2, pela Liga dos Campeões, Rodrygo voltou a treinar com bola. O brasileiro não voltará de imediato, mas pode aparecer na convocação da Seleção, que acontecerá na sexta-feira (1º), às 15h (de Brasília), na sede da CBF. Madri (ESP) -durante a, Rodrygo voltou a treinar com bola. O brasileiro não voltará de imediato, mas pode aparecer na convocação da Seleção, que acontecerá na sexta-feira (1º), às 15h (de Brasília), na sede da CBF.

O Brasil terá compromissos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Portanto, haverá tempo para o atacante adquirir ritmo de jogo pelo Real Madrid antes de retornar para a seleção brasileira.

O prazo inicial para sua recuperação era de 20 dias, o que seria próximo da primeira partida frente aos venezuelanos. Entretanto, sua evolução foi rápida e o técnico Carlo Ancelotti já trabalha pelo retorno do jogador contra o Milan, na próxima terça-feira (5), pela Liga dos Campeões, segundo o jornal espanhol 'As'.

Até os jogos da equipe comandada por Dorival Júnior acontecerem, Rodrygo terá, além da partida pela Liga dos Campeões, um duelo com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, no sábado (9). Caso seja convocado, o atual camisa 10 da seleção brasileira terá que se apresentar em Belém, no Pará, no dia 11, onde o Brasil iniciará sua preparação para os confrontos desta data Fifa.