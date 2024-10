Casemiro abraça Garnacho após fazer um golaço na vitória do Manchester United - Darren Staples / AFP

Publicado 30/10/2024 19:18

Inglaterra - Nesta quarta-feira (30), o Manchester United venceu o Leicester por 5 a 2 em Old Trafford e avançou às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Casemiro (2), Garnacho (2) e Bruno Fernandes anotaram os gols que classificaram o time da casa. O primeiro do volante brasileiro, inclusive, foi uma pintura de fora da área. Veja no vídeo abaixo:

Casemiro, Leicester City ağlarına muhteşem bir gol atıyor. pic.twitter.com/FjnzvBeF2F — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) October 30, 2024

A partida desta noite foi a primeira do Manchester United desde a demissão do técnico Erik ten Hag . O auxiliar Ruud van Nistelrooy, que foi ídolo como jogador, comanda a equipe de forma interina.

O United negocia a contratação do técnico Rúben Amorim, do Sporting (POR). O clube de Lisboa faze jogo duro, e a tendência é de que o treinador faça a estreia à frente do time de Manchester somente no fim de novembro.

Agenda

O Manchester United volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), também em Old Trafford. O clássico é válido pela décima rodada do Campeonato Inglês.