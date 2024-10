Pablo Thomaz marcou o gol da vitória do Maricá sobre o Olaria por 1 a 0 - Bruno Maia

Publicado 30/10/2024 17:39

Rio - O Maricá largou na frente do Olaria na final da Copa Rio. O Tsunami venceu o Azulão por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Rua Bariri, pelo jogo de ida da decisão. O artilheiro Pablo Thomaz marcou o seu quinto gol na competição e garantiu a vitória do time maricaense.

O Olaria deu trabalho para a defesa do Maricá durante os 90 minutos, mas pecou na falta de pontaria. Além disso, também parou no goleiro Dida, que esteve em uma tarde inspirada e protagonizou grandes defesas. Por outro lado, o Tsunami foi mais eficiente no ataque e largou na frente na decisão.

Finalistas da Copa Rio, Maricá e Olaria já estão garantidos em competições nacionais em 2025. O campeão da competição tem direito a escolher se jogará a Copa do Brasil ou Série D do Brasileirão. Ainda não há uma definição sobre as escolhas.

Maricá e Olaria se encontram na decisão pela segunda vez no ano. Em agosto, o Tsunami levou a melhor sobre o Azulão e conquistou o título da Série A2 do Carioca, garantindo o acesso para a primeira divisão do estadual em 2025.

O jogo de volta da final da Copa Rio será realizado na próxima quarta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio João Saldanha, em Maricá. O Tsunami pode até empatar para conquistar o título da competição, enquanto o Olaria precisa vencer por dois gols de diferença.