Fernando Alonso é piloto da Aston Martin - Foto: AFP

Publicado 30/10/2024 15:35 | Atualizado 30/10/2024 15:41

Rio - Fernando Alonso não vai participar do primeiro dia de atividades no GP de São Paulo. O piloto espanhol sofreu uma infecção gastrointestinal e, por isso, não participará das sessões de imprensa, nesta quinta-feira (31). O veterano, no entanto, garante participação no treino livre, sexta (1), em Interlagos.

O bicampeão já havia apresentado sintomas no GP do México. Fernando Alonso também se ausentou das atividades de mídia, alegando mal estar. Após a última corrida, o espanhol retornou à Europa para receber tratamento com especialista. Por conta disso, atrasou a viagem para o Brasil.

Apesar dos sintomas, Fernando Alonso participou normalmente das atividades do GP do México. Porém, ele abandonou a corrida por conta de um problema mecânico no carro. Caso não tenha condição de participar de alguma atividade em São Paulo, o espanhol pode ser substituído pelo reserva brasileiro Felipe Drugovich.

O GP de São Paulo será realizado no próximo domingo (3), às 14h (de Brasília), no Autódromo José Carlos Pace. A classificação para a corrida sprint será realizada na sexta-feira (1), às 15h, enquanto a prova será no sábado, às 11h. Já a classificação para definir o grid da corrida principal será sábado (2), às 15h.