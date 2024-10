Rafaela Ferreira correrá pela Visa Cash App RB na temporada 2025 da Fórmula 1 Academy - Divulgação

Publicado 30/10/2024 14:20

O Brasil terá mais uma representante na F-1 Academy, a competição exclusiva de pilotos mulheres organizada pela Fórmula 1. Trata-se da jovem Rafaela Ferreira, anunciada nesta sexta-feira (30) pela Visa Cash App RB, equipe de base da Red Bull. A catarinense de 19 anos vai estrear na competição na temporada 2025.

"Estou extremamente feliz em pilotar para o programa Visa Cash App RB Academy na F-1 Academy em 2025. Esta oportunidade representa um grande passo na minha carreira e é um sonho realizado trabalhar com uma equipe que tem tanto talento. Estou determinada a dar o meu melhor e ir atrás de grandes resultados. Será algo novo para mim, mas estou confiante de que alcançaremos muito juntas", celebrou a brasileira.





Rafaela será a segunda brasileira a disputar a categoria, depois de Aurelia Nobels, que está na atual temporada . A nova integrante da F-1 Academy chegará na competição no embalo das boas performances na F-4 brasileira. Ela é a primeira mulher a vencer corridas na categoria nacional.

A catarinense estreou na F-4 no ano passado, buscando um pódio na etapa final, no tradicional Autódromo de Interlagos. Em sua segunda temporada, neste ano, ela já soma sete pódios, incluindo duas vitórias. Ela competirá no fim de semana, no circuito paulistano, durante o fim de semana do GP de São Paulo de F-1.



O bom desempenho ao longo deste ano rendeu elogios do seu futuro chefe na Visa Cash App RB.

"Todos na equipe estão extremamente animados em receber Rafaela na família VCARB. Rafaela é um talento brasileiro excepcional e temos o prazer de compartilhar esta plataforma global e fortalecedora para competir, correr e crescer juntos. A F1 Academy tem sido um grande sucesso nesta temporada, a exposição que gerou para o automobilismo feminino é revolucionária", afirmou Laurent Mekies.