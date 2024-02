Aurelia Nobels vai correr pela equipe ART Grand Prix na F-1 Academy - Arquivo Pessoal

Aurelia Nobels vai correr pela equipe ART Grand Prix na F-1 Academy Arquivo Pessoal

Publicado 20/02/2024 17:37

Rio - Sem pilotos no grid da Fórmula 1 desde o fim de 2017, o Brasil terá uma representante na F-1 Academy, categoria ligada ao principal campeonato de automobilismo do mundo, voltado somente para mulheres. Trata-se de Aurelia Nobels que, aos 17 anos, será a mais jovem do grid da competição.

Aurelia, que é nascida nos Estados Unidos, vai correr pela equipe ART Grand Prix e com o apoio da fornecedora esportiva Puma. Será sua estreia na categoria criada pela F-1 no ano passado. A F-1 Academy terá sua segunda temporada neste ano, com a previsão de contar com 15 pilotas no grid.

"Estou super feliz! É uma nova oportunidade e tenho certeza que aprenderei muito", comemorou a brasileira. "Farei o meu melhor para representar a Puma da melhor forma possível. Eu amo a pintura. Acho o carro bem diferente e bonito, adoro as cores. É incrível, é uma marca grande e muito especial."

Aurelia vai competir em um campeonato de monopostos pela terceira temporada consecutiva. Ela fez sua estreia neste tipo de competição em 2022, na Fórmula 4 brasileira. Depois, teve participações em etapas da F-4 da Espanha e da Dinamarca. Neste ano, terá sua primeira participação numa competição de maior porte, acompanhando parte do calendário da F-1.

A brasileira também tem nacionalidade belga e americana. Ela nasceu na cidade de Boston, mas viveu a maior parte da infância em São Paulo. Desde seu início no automobilismo, Aurelia está acostumada a ser a exceção. Em 2019, se tornou a primeira mulher a integrar a Academia de Pilotos Shell Racing. Depois, foi a primeira pilota na F-4 brasileira.

Em 2022, ela recebeu grande oportunidade para ganhar suas primeiras chances no automobilismo europeu. Ela venceu uma seletiva e entrou no programa Girls on Track Rising Stars, da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Como prêmio, passou a fazer parte da Ferrari Driver Academy.