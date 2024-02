Son foi agredido pelo companheiro de seleção na véspera da semifinal da Copa da Ásia - Glyn KIRK / AFP

Publicado 20/02/2024 15:58

Rio - O meia-atacante Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, da França, pode receber uma multa de R$ 28 milhões após se envolver em uma briga com Son Heung-min, do Tottenham. Os jogadores sul-coreanos se desentenderam na concentração da Coreia do Sul enquanto jogavam pingue-pongue, na véspera do jogo contra a Jordânia, pela semifinal da Copa da Ásia.

Lee Kang-in é denunciado por violação de contrato com patrocinadores. O incidente resultou numa lesão em dois dedos da mão direita de Son. Uma empresa de videogames e uma marca de telecomunicações receberam reclamações por propagandas com o atleta do PSG. Uma delas tem cláusula de pagamento de 2 a 3 vezes o valor da publicidade em caso de "polêmica social", segundo o portal coreano "Allkpop".

As empresas cogitam rescindir contrato com Lee Kang-in e já ordenou que anúncios com a imagem do atleta fossem removidos em todo o país. Apesar das polêmicas, a empresa afirma que a remoção aconteceu por conta do "fim de uma promoção". Lee Kang-in já pediu desculpas pelo ocorrido, mas negou que tenha dado um soco no capitão coreano.

A polêmica entre Lee Kang-in e Son Heung-min resultou na demissão do técnico Jürgen Klinsmann. O treinador alemão recebeu uma pressão interna para barrar o jogador do PSG, mas o manteve na equipe. Ele foi demitido após a eliminação diante da Jordânia, na semifinal da Copa da Ásia, por "não demonstrar liderança", de acordo com a federação coreana.