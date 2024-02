Afastado da seleção do Japão, Junya Ito nega acusação de agressão sexual - AFP

Publicado 20/02/2024 14:28



Junya Ito entrou com uma ação contra as duas mulheres que o acusam de agressão sexual e pede indenização de 200 milhões de ienes (cerca de R$ 6,6 milhões). Segundo o advogado do jogador do Reims, da França, e da seleção do Japão, "é importante limpar o nome o mais rapidamente possível".

Em 1 de fevereiro, Ito foi afastado do grupo que iria disputar as quartas de final da Copa da Ásia, contra o Irã, diante do anúncio da investigação sobre o crime, feito pela polícia japonesa. O Japão acabou eliminado pelo adversário e deu adeus ao torneio.



De acordo com a denúncia de uma das mulheres, o jogador pagou a janta após o amistoso disputado contra o Peru, em Osaka, e depois a embriagou, forçando relações íntimas sem consentimento. Uma outra mulher estaria presente no hotel da delegação japonesa, e confirmou a denúncia do crime.



Desde o início, Ito nega a acusação e recebeu o apoio do Reims. Já a seleção japonesa alegou que o afastamento aconteceu pensando no "bem-estar físico e mental" do jogador.