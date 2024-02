Alyson é um dos destaques do Boavista no Carioca de 2024 - Divulgação/Boavista

Publicado 20/02/2024 12:51

Rio - Uma das sensações do Carioca de 2024, o Boavista sonha com uma vaga na semifinal. Mas a missão não é fácil. Para seguir na briga, o Verdão de Saquarema terá que se provar contra o Flamengo, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

"Esses jogos são definidos nos detalhes. Temos que estar com um nível de concentração máximo durante os 90 minutos. Acredito que será um confronto muito difícil, ainda mais por ser fora de casa. Mas estamos com o pensamento positivo para conseguir o melhor resultado possível no Maracanã", disse o lateral Alyson.

Nos confrontos anteriores contra os grandes do Rio de Janeiro, o Boavista venceu o Botafogo por 1 a 0, empatou com o Fluminense por 2 a 2 e perdeu para o Vasco por 2 a 0. Em sétimo lugar com 12 pontos, o Verdão está quatro pontos atrás do G-4 e corre por fora na disputa, mas segue vivo.

"A preparação foi muito boa. Montamos um time forte e sempre estivemos focados em lutar pelo objetivo de classificar para as semifinais do Carioca. Vamos para essas últimas rodadas com uma mentalidade de brigar por todos os pontos, se entregando ao máximo do início ao fim", finalizou.

Após enfrentar o Flamengo, o Boavista terá mais dois jogos do Carioca pela frente. O Verdão de Saquarema volta a campo contra o Sampaio Corrêa, domingo (25), às 20h30 (de Brasília), e diante do Bangu, dia 2, em horário a definir, ambos no Elcyr Resende, em Bacaxá.