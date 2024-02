Em 2023, Rômulo fez 51 jogos, marcou 11 vezes e deu nove assistências - Divulgação / Novorizontino

Publicado 20/02/2024 12:30

São Paulo - Alvo do Botafogo para o meio-campo nesta janela de transferências, Rômulo foi anunciado como reforço do Palmeiras na manhã desta terça-feira (20). O jogador, de 22 anos, assinou contrato até o fim de 2028 e se apresentará no Verdão após o Campeonato Paulista.

O Palmeiras adquiriu 70% dos direitos do meia. O Novorizontino ficou com os outros 30%, de olho em uma negociação futura. Os valores da transação não foram divulgados pelos clubes.

Rômulo foi um dos destaques do Novorizontino na última Série B, quando o clube do interior paulista disputou uma vaga na elite até a última rodada. Em 2023, foram 51 jogos, com 11 gols marcados e nove assistências.

No último fim de semana, inclusive, o meia foi essencial para a vitória do Novorizontino sobre o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro: deu assistência para Neto Pessoa abrir o placar e marcou o segundo gol da partida.