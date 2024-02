Manoel foi relacionado por Fernando Diniz e está em Quito para duelo com a LDU - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 20/02/2024 14:00

Rio - O zagueiro Manoel, do Fluminense , retornou aos treinos nas últimas semanas após suspensão por doping acidental de ostarina. Ele ficou oito meses afastado e, agora, viajou com a equipe para Quito, onde o Tricolor enfrenta a LDU pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, quinta-feira (22), às 21h30.

"No começo foi muito difícil, foi um baque muito grande para mim e para a minha família. Pergunto o que aconteceu, o que eu fiz? O que eu tomei? Não sabia. Ficou aquela ansiedade muito grande. Fiquei duas semanas sem conseguir falar com a minha mãe. Por vergonha. Fiquei muito mal", revelou Manoel, em entrevista ao 'ge'.

"Depois, consegui comprovar a minha inocência. Mas foi muito doloroso. Muito difícil. Agora estamos aqui muito felizes. Vim logo no primeiro dia que pude voltar ao clube e me senti muito feliz", completou.

A suspensão preventiva ocorreu com o resultado positivo para a substância "ostarina", após um exame realizado depois da goleada por 5 a 1 em cima do River Plate, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores no dia 2 de maio. O zagueiro nem havia entrado em campo no duelo, mas foi sorteado pela entidade para realizar o exame.

Pelas regras, Manoel não podia frequentar o CT Carlos Castilho e nem ter contato com os companheiros de equipe pessoalmente. Ele, então, buscou alternativas para se manter em forma durante o período: treinos na praia e na academia em dois períodos ao dia.

O zagueiro ainda rasgou elogios aos companheiros de posição no Fluminense, mas deixou claro que buscará seu espaço na equipe titular: "Estou me preparando. O Felipe Melo fez um ano brilhante, Thiago Santos tá jogando bem demais, tem o Antônio Carlos que chegou... Estou feliz por estar de volta e vou respeitar todo mundo, mas vou buscar o meu espaço para jogar".