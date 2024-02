Novo museu do Fluminense terá uma sala dedicada à conquista da Libertadores - Divulgação/Fluminense

Publicado 20/02/2024 13:37 | Atualizado 20/02/2024 14:32

Rio - O Fluminense vai inaugurar na próxima terça-feira (27) o novo museu, na sede das Laranjeiras, Zona Sul do Rio. A sala de troféus terá uma sala dedicada exclusivamente à conquista da Libertadores, no dia 4 de novembro de 2023.

O espaço dedicado à conquista da Libertadores terá making of exclusivo, réplica da taça e muito mais. Além disso, o museu terá um cantinho destinado a milhares de torcedores que cobrirão as paredes em torno das fotos dos jogadores. Ao todo, serão 14 mil fotos na galeria dedicada a 60 ídolos.

Além da inauguração ao público, haverá uma cerimônia com convidados no dia anterior. As obras de modernização foram planejadas em 2022 e tiveram início em agosto do ano passado, no local do antigo salão de troféus, nas Laranjeiras.