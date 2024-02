Samuel Xavier assina novo contrato com o Fluminense - Foto: Comunicação/Fluminense FC

Rio - Nesta segunda-feira, 19, o Fluminense anunciou que acertou a prorrogação de contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O novo vínculo do jogador com o clube carioca vai até dezembro de 2025. O antigo era válido apenas até o fim deste ano.

"A sensação é a melhor possível. Estou muito feliz de renovar o contrato, por ficar mais tempo no clube que me acolheu, que me recebeu tão bem. Estamos escrevendo uma história muito linda e espero dar continuidade. Aqui é onde eu me sinto bem, minha família está feliz aqui. Quero seguir fazendo história e ficar mais tempo no Fluminense", disse Samuel Xavier, ao site do Fluminense.

Desde 2021 no clube, Samuel Xavier soma 150 jogos, seis gols e seis assistências com a camisa do Fluminense. Titular absoluto da lateral direita, ele já conquistou a Libertadores, o Campeonato Carioca (2x) e a Taça Guanabara (2x) pelo Tricolor.

"Quero agradecer todo carinho da torcida tricolor, que me abraçou de uma forma incrível. Estou muito feliz e espero dar muitas alegrias ao torcedor", afirmou o lateral-direito.

No ano passado, Samuel foi peça fundamental para a conquista do título da Libertadores. Nas oitavas de final, fez um golaço para garantir o empate em 1 a 1 com o Argentinos Juniors no jogo de ida. Na volta, anotou outro bonito gol que abriu a vitória por 2 a 0 no Maracanã.

"A gente espera fazer um ano ainda melhor do que o ano passado. Para isso precisamos de muito trabalho, muita entrega. A gente foi campeão da Libertadores e queremos conquistar algo ainda maior esse ano", ressaltou Samuel.