Torcida do Fluminense vai encher o Maracanã pela primeira vez em 2024, contra a LDULeonardo Brasil/Fluminense

Publicado 19/02/2024 09:59

O Fluminense anunciou na manhã desta segunda-feira (19) que mais de 50 mil ingressos foram vendidos para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, no Maracanã, dia 29. Com a alta procura de tricolores, quase todos os setores se encontram esgotados.



BOM DIA, TRICOLOR! SOMOS QUASE 50 MIL GARANTIDOS PARA O CONFRONTO CONTRA A LDU-EQU NO MARACA!



Faça seu check-in >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/QVQapv5hke — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 19, 2024

No site de vendas, restam apenas ingressos à venda no setor Norte, onde também ficará a torcida da LDU, e no Maracanã Mais, o mais caro, vendido por R$ 1.000.



A tendência é que, antes do confronto de ida da Recopa, na quinta-feira (22), em Quito, no Equador, todos os ingressos destinados à torcida do Fluminense já estejam esgotados.



Essa será a terceira decisão continental entre as duas equipes. Na Libertadores de 2008 e na Copa Sul-Americana de 2009, a LDU levou a melhor e conquistou os títulos.