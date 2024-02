Eduardo Barros substituiu Fernando Diniz na vitória sobre o Madureira - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/02/2024 19:07

Rio - O Fluminense reassumiu a liderança da Taça Guanabara. O Tricolor venceu o Madureira por 1 a 0, neste sábado (17), no Maracanã, pela 9ª rodada, com gol de Lelê, e recuperou o primeiro lugar. Foi o terceiro jogo consecutivo em que a defesa tricolor não foi vazada, o que rendeu elogios do auxiliar técnico Eduardo Barros - que substituiu Fernando Diniz, suspenso, na beira do campo.

"Foi um jogo difícil. Nós esperávamos dificuldades. Sabemos que os adversários vão dar a vida para marcar e fechar os espaços. Quando o gol demora a sair, o cenário vai favorecendo a estratégia do adversário. O aspecto positivo é ganhar o jogo com time modificado. É positivo para o decorrer da temporada. Além disso, conseguir passar mais um jogo sem sofrer gols, mesmo com modificações", disse.

O Fluminense poupou quase todos os titulares visando o duelo com a LDU, do Equador, na próxima quinta-feira (22), em Quito, pela Recopa Sul-Americana. O jogo marcou o retorno de John Kennedy, a primeira chance como titular de Douglas Costa e a estreia de Marquinhos. Na etapa final, o volante André, o meia Ganso e o atacante Arias entraram na partida.

"São jogadores que vão nos ajudar muito na temporada. O Douglas Costa tem uma carreira que dispensa apresentações, enquanto o Marquinhos é mais um dos jovens valores do futebol brasileiro. O Douglas tentou jogadas que geraram risco e incomodou a defesa do Madureira. No segundo tempo, naturalmente, não manteve a intensidade. O Marquinhos acabou de chegar. Acho que foram boas atuações", avaliou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 21 pontos, assumiu a liderança da Taça Guanabara e encaminhou a classificação para a semifinal do Carioca. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O embarque para a capital equatoriana será na próxima segunda (19), às 15h, no Aeroporto do Galeão.