Lelê marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Madureira e soma cinco gols no Carioca de 2024 LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 17/02/2024 18:25

Rio - A estrela de Lelê voltou a brilhar no Campeonato Carioca. O centroavante marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Madureira por 1 a 0 , neste sábado (17), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e chegou a cinco na artilharia. O camisa 18 comemorou a boa fase no início da temporada e sonha em ser o artilheiro da competição.

"Agradeço pela oportunidade e por estar fazendo gols. Trabalhei bastante, esperei a oportunidade e está dando resultado. Trabalhei e vou buscar a artilharia. Ano passado perdi para o Cano, mas esse ano vou buscar (a artilharia). Tenho mais jogos, mas o Cano é um baita de um artilheiro. Vou continuar trabalhando para ajudar o Fluminense", disse.

Lelê embolou a disputa pela artilharia do Campeonato Carioca. Carlinhos, do Nova Iguaçu, é o líder com sete gols. Em segundo lugar aparece o centroavante do Fluminense ao lado de Pedro, do Flamengo, e Matheus Lucas, do Boavista, empatados com cinco. Artilheiro do ano passado com 13 gols, Cano tem apenas dois gols e possui menos jogos que os rivais.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 21 pontos, assumiu a liderança da Taça Guanabara e encaminhou a classificação para a semifinal do Carioca. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O embarque para a capital equatoriana será na próxima segunda (19), às 15h, no Aeroporto do Galeão.