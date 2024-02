John Kennedy em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/02/2024 14:13 | Atualizado 17/02/2024 15:16

De volta ao Fluminense após defender a seleção brasileira no Pré-Olímpico, o atacante John Kennedy comentou sobre seu reencontro com a torcida no jogo contra o Madureira, neste sábado (17), às 16h, contra o Madureira. O autor do gol do título da última Libertadores revelou sua ansiedade para seu retorno, e também falou sobre o tratamento do elenco tricolor para a partida.

“Estou muito feliz, estava ansioso para voltar. Agora é hora de matar a saudade da torcida, do Maracanã e de jogar pelo Fluminense. É um reencontro e espero que tenhamos um grande ano”, disse o camisa 9.

“Aqui no Fluminense a gente trata todo jogo como uma final. Vai ser mais um jogo importante. É com esse pensamento que vamos entrar em campo, de vencer. Se vencermos esse jogo, damos mais um passo na competição. Queremos títulos e vamos em busca disso. A gente vai entrar muito firme para tentar sair com a vitória”, disse John Kennedy.

O Fluminense ocupa a vice-liderança da Taça Guanabara, com 18 pontos, empatado com o líder Flamengo. Caso vença o Madureira neste sábado (17) e o Rubro-Negro tropece contra o Boavista na próxima terça-feira (20), o Tricolor ocupará a primeira posição do campeonato.