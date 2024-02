John Kennedy será titular contra o Madureira - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/02/2024 13:45 | Atualizado 16/02/2024 13:48

Rio - O Fluminense deve ter time reserva no último compromisso antes do jogo de ida contra a LDU, do Equador, pela Recopa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Madureira, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O técnico Fernando Diniz deve promover o retorno de Alexsander e John Kennedy, além da primeira chance de Douglas Costa como titular.

No último treino antes do confronto com o Madureira, o técnico Fernando Diniz testou o Fluminense na formação 3-4-3, segundo informações do "ge". Além dos retornos de Alexsander e John Kennedy, que estavam com a Seleção Pré-Olímpica, na Venezuela, o Fluminense deve contar com a volta de Gabriel Pires, recuperado das dores no joelho.

O Fluminense deve ir a campo contra o Madureira escalado com: Felipe Alves; Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Lima, Gabriel Pires e Terans; Douglas Costa, John Kennedy e Lelê.

Atual bicampeão do Campeonato Carioca, o Fluminense é o vice-líder da Taça Guanabara com 18 pontos. Em meio ao compromisso pelo estadual, o Tricolor encara a LDU, do Equador, nos dias 22, em Quito, e 29, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. A delegação embarca para a capital equatoriana na próxima segunda-feira (19), às 15h, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.