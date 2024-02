Rio de Janeiro, RJ - 17/02/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Madureira esta tarde no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Rio de Janeiro, RJ - 17/02/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Madureira esta tarde no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 18/02/2024 16:38 | Atualizado 18/02/2024 16:42

Rio - Atual bicampeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, o Fluminense está próximo de superar a campanha de 2023. Líder da competição com 21 pontos e invicto em nove jogos, o Tricolor das Laranjeiras precisa de cinco pontos nos próximos dois jogos para superar a pontuação do ano passado.

Em 2023, o Fluminense conquistou o bicampeonato da Taça Guanabara com 25 pontos e, posteriormente, do Carioca ao superar o Flamengo na decisão. Em 2024, o Flu soma 21 pontos em nove partidas e precisa de cinco dos seis pontos restantes. O Tricolor enfrenta Flamengo, dia 25, e Botafogo, dia 2.

A campanha do título de 2022, no entanto, não tem como ser alcançada. Sob o comando do técnico Abel Braga, o Fluminense somou 28 pontos e conquistou o título da Taça Guanabara e, depois, o Carioca. Caso vença Flamengo e Botafogo nos dois últimos jogos, o Tricolor chegaria no máximo a 27 pontos.

Desde que o novo formato do Campeonato Carioca foi alterado em 2021, o Fluminense sempre ficou, no mínimo, em segundo lugar. Em 2021, o Tricolor foi o segundo colocado com 22 pontos, atrás do Flamengo, com 23. Nos últimos dois anos, conquistou a Taça Guanabara e também o Estadual.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito. A delegação tricolor viaja para a capital equatoriana na próxima segunda-feira (19), às 15h, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Campanhas do Fluminense no novo formato do Carioca:

2021 - 2º colocado da Taça Guanabara (22 pontos) e vice-campeão do Carioca

2022 - 1º colocado da Taça Guanabara (28 pontos) e campeão do Carioca

2023 - 1º colocado da Taça Guanabara (25 pontos) e campeão do Carioca