David Terans em ação pelo Fluminense contra o Madureira, no último sábadoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/02/2024 11:26

Na próxima quinta-feira (22), o Fluminense irá para a altitude de 2.850 metros ao nível do mar, em Quito, enfrentar a LDU, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Um dos reforços da temporada, Terans, que já jogou muito com esse fator em seu tempo de Pachuca, do México, alertou sobre as dificuldades de jogar com altitude, mas pregou que o Fluminense, mesmo assim, deve "jogar o seu futebol".

"Vai ser um jogo muito difícil. Mas temos um time muito qualificado, que ganhou a Libertadores. Vai ser um grande jogo. Se conseguirmos ficar com a bola vai ser tudo mais fácil. A bola é muito rápida (na altitude). Você cansa mais. O importante vai ser ficar com a bola e fazer o nosso jogo", afirmou Terans, após a vitória do Fluminense sobre o Madureira, no último sábado, por 1 a 0.

"Estamos muito bem, fazendo um grande trabalho. Os jogadores entendem muito bem a ideia do Diniz. Vamos tratar de fazer um grande jogo lá e fechar a Recopa aqui. O Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo", complementou o uruguaio.

Pachuca, no México, fica numa altitude de 2.426 metros, e o fato de ter que atuar lá foi um dos motivadores para o retorno de Terans ao futebol brasileiro. Agora no Brasil, o uruguaio fez, contra o Madureira, seu terceiro jogo com a camisa do Fluminense, e comentou sobre seu processo de adaptação ao estilo de jogo de Fernando Diniz.

"Quando você chega em um time muito organizado, com uma ideia clara, fica mais fácil adaptar. Estou no meu terceiro jogo. Tento fazer o melhor no dia a dia para entender o todo, sobretudo, a ideia tática do Diniz. Eu já conhecia como ele jogava. Agora é me adaptar da melhor forma", disse o meia.

A partida de ida da Recopa Sul-Americana acontecerá às 21h30 da próxima quinta-feira. J (22), no estádio Rodrigo Paz Delgado. Já a volta acontece uma semana depois, no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã.