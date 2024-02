Germán Cano marcou o primeiro gol do Fluminense na final da Libertadores em 2023 - Pablo Porciuncula / AFP

Germán Cano marcou o primeiro gol do Fluminense na final da Libertadores em 2023Pablo Porciuncula / AFP

Rio - Ídolo do Fluminense , o atacante Germán Cano revelou alta expectativa para esta temporada. O argentino, que foi o artilheiro do Tricolor na conquista da Libertadores em 2023, está ansioso e almeja levantar a taça pela segunda vez neste ano.

"Com muita gana, com vontade que comece já a Libertadores. Nós sabemos que vai ser muito difícil, como sempre foi. Estamos bem preparados. Estamos ganhando cada vez mais na parte física, mais ritmo para que a temporada seja bem feita", declarou Cano, em entrevista ao 'ge'.

Na última edição do torneio continental, o camisa 14 do Fluminense mandou a bola para as redes 13 vezes em 12 jogos, com direito a gol na final, diante do Boca Juniors. A grande atuação ao longo de toda a disputa fez com que Germán Cano fosse coroado com o prêmio de Rei da América.

"Desfruto muito cada momento que se apresenta. Agora fiquei como Rei da América, artilheiro da Libertadores, é uma coisa muito boa para mim e para o time. Estamos com muita tranquilidade e felicidade para poder conquistar tudo que aconteceu", ponderou.

"É igual (ser Rei da América). A vida continua. Chego em casa e sempre foi da mesma forma. Continuo sendo feliz porque a vida continua", completou.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado no dia 18 de março, às 20h (de Brasília). O Fluminense será cabeça de chave por ser o atual campeão e ficará no Grupo A. A fase de grupos começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio.