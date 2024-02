Patch de campeão da Libertadores no uniforme do Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 19/02/2024 15:01

Rio - A camisa do Fluminense terá uma peça especial para os próximos jogos. O Tricolor recebeu uma nova remessa da empresa responsável pela confecção dos patches de campeão e utilizará o patch contra a LDU, na próxima quinta-feira (22), em Quito, no Equador, pela Recopa Sul-Americana, e diante do Flamengo, no domingo (25), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, segundo informações do "ge".

Desde que conquistou o título da Libertadores no dia 4 de novembro de 2023, o Fluminense teve o patch na camisa em apenas uma ocasião: contra o São Paulo, no dia 22 de novembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Conmebol envia os patches, mas não é responsável pela confecção. A entidade sul-americana apenas indica a empresa autorizada, mas a mesma estava com as peças em falta.

Após alegar que teve problema com a confecção do produto, a empresa indicada pela Conmebol solucionou os problemas e entregará mais patches nas próximas semanas. O Fluminense pode utilizar o patch de atual campeão da Libertadores em qualquer competição. Não existe regulamento que proíba da utilização. Na final do Carioca do ano passado, o Flamengo utilizou diante do próprio Fluminense.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense busca mais um título internacional a partir da próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), diante da LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Já a partida de volta será no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos. Esta será a terceira decisão entre as equipes.