Rio de Janeiro, RJ - 17/02/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Madureira esta tarde no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Rio de Janeiro, RJ - 17/02/2024 - Maracanã - Fluminense enfrenta o Madureira esta tarde no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC

Publicado 20/02/2024 14:47

Rio - Últimos campeões da Libertadores, Flamengo e Fluminense começaram a temporada de 2024 em alta. A dupla Fla-Flu possui um dos melhores aproveitamentos do futebol brasileiro entre os clubes da Série A do Brasileirão. Os rivais aparecem atrás somente de Internacional e Criciúma no levantamento realizado pelo "ge".

Após um mês de competições oficiais, o Internacional é o clube da Série A com melhor aproveitamento. A equipe gaúcha disputou nove jogos, com sete vitória, um empate e uma derrota. O Criciúma com oito vitórias e duas derrotas tem o segundo melhor desempenho, seguido por Fluminense e Flamengo, respectivamente.

Em nove partidas no Carioca, o Fluminense soma seis vitórias e três empates, e tem a maior sequência em início de temporada neste século. Já o Flamengo, por sua vez, soma cinco vitórias e três empates em oito partidas. Entre os cariocas, o Vasco é o 13º melhor, enquanto o Botafogo é apenas o 19º, à frente somente do Corinthians.

Melhores aproveitamentos da Série A em 2024:

1º - Internacional: 81% de aproveitamento

2º - Criciúma: 80% de aproveitamento

3º - Fluminense: 78% de aproveitamento

4º - Flamengo: 75% de aproveitamento

5º - Cuiabá: 75% de aproveitamento

6º - Grêmio: 74% de aproveitamento

7º - Atlético-GO: 73% de aproveitamento

8º - Athletico-PR: 73% de aproveitamento

9º - Cruzeiro: 72% de aproveitamento

10º - Fortaleza: 71% de aproveitamento

11º - Palmeiras: 70% de aproveitamento

12º - Bahia: 63% de aproveitamento

13º - Vasco: 59% de aproveitamento

14º - Vitória: 57% de aproveitamento

15º - Juventude: 56% de aproveitamento

16º - São Paulo: 56% de aproveitamento

17º - Bragantino: 56% de aproveitamento

18º - Atlético-MG: 56% de aproveitamento

19º - Botafogo: 52% de aproveitamento

20º - Corinthians: 37% de aproveitamento