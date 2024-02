A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissão - Reprodução

A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissãoReprodução

Publicado 20/02/2024 15:23

A parceria entre Liga Forte Futebol (LFF), que tem Fluminense, Athletico-PR, Internacional e outros 18 clubes, e a União, com Botafogo, Vasco, Coritiba e Cruzeiro, não pretende negociar com apenas uma empresa de mídia. Segundo o presidente do grupo e CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, a ideia é fatiar os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025, com veículos diferentes para TV aberta e fechada, streaming, internet.



"O futebol paulista já provou que dá para dividir direitos e faturar mais. Eles aumentaram 41% dos direitos de transmissão para os seus clubes, fatiando. Tem Cazé TV, HBO, Record... Fora que tem ainda Paramount, Disney, vários outros streamings que estão loucos para entrar no futebol brasileiro", explicou Paz.



oposto da Libra, que tem Flamengo e os quatro grandes paulistas como líderes.

O plano é o No dia 9 de fevereiro, os presidentes dos clubes que fazem parte do grupo aceitaram prosseguir com a proposta da TV Globo , que tem não apenas os jogos da TV aberta, como também fechada e pay-per-view.

"Cada um está seguindo o seu caminho. Foi uma escolha da Libra. Nós procuramos eles, fomos a São Paulo, eu mesmo fui duas vezes. O nosso bloco tem 11 times na Série A hoje. Os da Série B estão vendidos até 2026. Vamos tentar maximizar a receita para todos", disse Paz.



Os 19 clubes da Libra (nove da Série A e oito da B) dividirão R$ 1,3 bilhão com o acordo com a Globo, sendo R$ 1,1 bilhão fixos pelos direitos de televisões aberta e fechada, mais R$ 200 milhões em mínimo garantido pelo pay-per-view.

Como os integrantes da Liga Forte sabem que não conseguirão esse mesmo valor, buscam aumentar o número de parceiros para receber algo próximo.