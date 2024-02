Em 2023, Messi venceu a Bola de Ouro pela oitava vez e se isolou ainda mais como líder da premiação - Franck Fife / AFP

Publicado 20/02/2024 15:20

Espanha - O craque Lionel Messi doou uma réplica de sua oitava Bola de Ouro, conquistada em outubro de 2023, para o museu do Barcelona. O troféu foi o primeiro conquistado pelo argentino desde que deixou de vestir a camisa do clube catalão.

Desta vez, Messi levou o prêmio de melhor do mundo após uma temporada pelo PSG, coroada com o destaque no título da Copa do Mundo com a Argentina.

Mesmo assim, o camisa 10 fez questão de enviar uma réplica para ser exibida no museu do Barça, ao lado das outras sete Bolas de Ouro conquistadas por ele.

Vale ressaltar que o argentino também venceu o prêmio Fifa The Best em janeiro deste ano, como melhor jogador do mundo.