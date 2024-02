O ex-atacante Andriy Shevchenko é o presidente da Federação Ucraniana de Futebol - AFP

Publicado 20/02/2024 15:54 | Atualizado 20/02/2024 15:55

A Federação Ucraniana de Futebol anunciou nesta terça-feira (20) que os árbitros serão submetidos a teste de polígrafo (detector de mentiras) antes das partidas no país. A medida da organização, presidida pelo ex-atacante Andriy Shevchenko, é diminuir as reclamações dos juízes e de possíveis casos de corrupção.

A medida foi tomada por Kateryna Monzul, nomeada recentemente como chefe da arbitragem da Federação Ucraniana. Ela terá a função de desenvolver um método para a utilização do polígrafo, que será utilizado após os sorteios dos jogos.

A utilização do detector de mentiras está sendo um tópico quente na Ucrânia. A utilização dos polígrafos nos árbitros de futebol segue uma proposta feita pelo Judiciário do país, que também estuda a possibilidade desse método em juízes e magistrados da nação do Leste Europeu.