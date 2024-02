Rafinha Gimenes, novo reforço do Olaria, ao lado de Ricardo Gonzaga e Wellington Caluta - Fernanda Almas

Rio - O Olaria anunciou a contratação do meia Rafinha Gimenes, de 30 anos, para a disputa da temporada deste ano. O jogador foi revelado pelo Fluminense , onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2010 com Muricy Ramalho."A nossa prepração está sendo muito boa desde o dia 11 de dezembro. Temos tudo para fazer um excelente ano aqui pelo Olaria e se Deus quiser vamos começar já no dia 28 pela Copa do Brasil. Vamos fazer uma grande campanha na competição e não podemos esquecer do nosso grande objetivo que é a A2 do Carioca para levar o Olaria para o seu lugar, que é a primeira divisão", declarou o meia.

A equipe comandada por Edson Souza estreia na Copa do Brasil em pouco mais de uma semana. O Olaria segue realizando os ajustes finais para o duelo. Com a pré-temporada iniciada em dezembro de 2023, o clube seguiu o planejamento tanto na preparação do grupo, quanto na chegada de reforços para o primeiro compromisso do ano.



Olaria e São Bernardo entram em campo no dia 28, às 15h30, no estádio da rua Bariri em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento da competição, o clube carioca precisa de uma vitória, enquanto o São Bernardo tem a vantagem do empate.