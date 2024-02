Mauricinho é um dos destaques da seleção brasileira de beach soccer - Tullio Puglia/FIFA

Publicado 20/02/2024 16:03

Dubai - O Brasil fechou sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia nesta terça-feira com vitória por 4 a 3 sobre o México, em grande partida decidida no último segundo da prorrogação. Com o resultado, a Seleção garantiu a primeira colocação no Grupo D e irá enfrentar o Japão nas quartas de final da competição na quinta-feira (22), às 8h30 (de Brasília).

Após sair atrás no marcador, logo no início do duelo, o Brasil empatou com Hulk e virou com Mauricinho, largando na frente no primeiro período. No começo do segundo, no entanto, Zé Lucas foi expulso e o México aproveitou para deixar o confronto em igualdade novamente.

A pressão no campo de ataque resultou três finalizações na trave - sendo duas do craque Bruno Xavier - e o Brasil voltou ao comando do placar no início do terceiro período, com gol de Alisson. O jogo parecia controlado, mas o México deixou tudo igual com lindo gol de cobertura nos últimos segundos. O duelo, então, foi para a prorrogação.

Os últimos três minutos no tempo extra foram de emoção e disputa física. Hulk apareceu no último segundo para aproveitar a cobrança de lateral que veio da direita e finalizar de primeira, cruzado, sem chance para o goleiro.