James Rodríguez, meio-campista colombiano, em ação pelo São Paulo - Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 20/02/2024 20:22 | Atualizado 20/02/2024 20:23

São Paulo - James Rodríguez desistiu de deixar o São Paulo e deverá ser reintegrado ao time. O meio-campista conversou com a diretoria nas últimas horas e pediu desculpas tanto aos gestores quanto ao grupo. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Gabriel Sá.

Há duas semanas, o colombiano havia pedido para deixar o São Paulo. Assim, James treinava no CT do Tricolor Paulista enquanto aguardava a rescisão do vínculo. No entanto, com a reviravolta, ele continua no clube.

Vale lembrar que ele está fora da lista de inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. No entanto, pode entrar na relação caso o Tricolor avance às quartas de final da competição.

James chegou ao São Paulo no fim de julho de 2023. No total, o meia entrou em campo em 14 partidas e marcou um gol. O colombiano fez parte do elenco que conquistou a Copa do Brasil daquela temporada. No começo de fevereiro deste ano, pediu para não viajar com o grupo para a Supercopa, em Belo Horizonte - o São Paulo acabaria vencendo o Palmeiras no pênaltis e conquistando o título.

Ao longo da carreira, o jogador passou por clubes importantes do futebol europeu, como Real Madrid, Porto e Bayern de Munique. James Rodríguez ainda defendeu a seleção da Colômbia nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.