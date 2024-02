Marko Arnautovic vibra com gol marcado no jogo da Inter de Milão contra o Atlético de Madrid - GABRIEL BOUYS / AFP

Marko Arnautovic vibra com gol marcado no jogo da Inter de Milão contra o Atlético de MadridGABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 20/02/2024 18:57

Itália - Nesta terça-feira, 20, a Inter de Milão venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 no San Siro, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Arnautovic fez o único gol da noite.

A equipe nerazzurri balançou as redes dos espanhóis aos 34 minutos do segundo tempo. Após um vacilo da defesa, a Inter recuperou a bola no campo de ataque e Lautaro Martínez foi acionado. Cara a cara com o goleiro, o atacante argentino finalizou e Oblak fez a defesa, mas deu rebote. Arnautovic ficou com a sobra e chutou forte. Samuel Lino ainda tentou o corte sobre a linha, mas não conseguiu evitar o gol.

Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 13 de março (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri. Esta partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final.



PSV x BORUSSIA DORTMUND

Lance do jogo entre PSV e Borussia Dortmund JOHN THYS / AFP

No outro jogo do dia, PSV e Borussia Dortmund empataram por 1 a 1 no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental. Malen abriu o placar para os alemães, mas Luuk de Jong marcou de pênalti para deixar tudo igual no marcador.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 13 de março (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemana. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final.